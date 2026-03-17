Fullur á skíðum og datt – „Ekki besta hugmyndin að drekka allan daginn“

John Terry vakti athygli á samfélagsmiðlum eftir að hafa tekið heldur óhefðbundna skíðaferð í Frakklandi, þar sem hann virtist njóta lífsins eftir annasaman dag.
Terry, sem er 45 ára og starfar í dag sem þjálfari og leiðbeinandi hjá unglingastarfi Chelsea, var staddur á lúxusskíðasvæðinu Courchevel í frönsku ölpunum.
Hann deildi myndböndum á Instagram þar sem hann sást skíða niður brekku með enska fánann í hendinni. Síðar birti hann einnig mynd af sér í svokölluðu après-ski, þar sem hann naut veitinga í góðu veðri.
Mest athygli vakti þó myndband þar sem hann viðurkenndi sjálfur að hafa drukkið töluvert áður en hann fór aftur á skíði.
„Ekki besta hugmyndin að drekka allan daginn og taka síðan þrjú tequila skot áður en maður fer niður brekku,“ skrifaði Terry.
Í myndbandinu sást hann skíða nokkuð örugglega, jafnvel afturábak um stund, en ferðin endaði með því að hann missti stjórn og datt illa.
Þrátt fyrir byltuna virtist Terry taka þessu létt og lá hlæjandi í snjónum eftir fallið, sem vakti kátínu meðal fylgjenda hans á samfélagsmiðlum.