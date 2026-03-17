Fannst látinn nálægt vinsælum áfangastað ferðamanna – Með skotsár á höfði

Hristo Burgazliev, forseti búlgarska knattspyrnufélagsins OFC Pomorie, fannst látinn í Audi-bifreið sinni með skotsár í höfði á mánudag.
Atvikið átti sér stað skammt frá gjaldeyrisfyrirtæki hans og aðeins tíu kílómetrum frá Sunny Beach, vinsælum áfangastað sólþyrstra ferðamanna yfir sumartímann.
OFC Pomorie spila í fjórðu efstu deild Búlgaríu. Liðið náði sínum besta árangri er það komst í bikarúrslit árið 2010.
Málið er til rannsóknar hjá lögreglu. Samkvæmt erlendum miðlum er ekki útilokað að um sjálfsvíg hafi verið að ræða.