Cole Palmer sagður mjög spenntur fyrir því að fara til United

Cole Palmer, miðjumaður Chelsea, gæti verið opinn fyrir því að ganga í raðir Manchester United í framtíðinni, samkvæmt frétt Mirror.
Palmer, sem er 23 ára gamall og landsliðsmaður Englands, skrifaði undir níu ára samning við Chelsea árið 2024 sem bindur hann við félagið til ársins 2033. Þrátt fyrir það er talið að hann gæti íhugað félagaskipti, sérstaklega þar sem hann hélt með Manchester United í æsku.
Fyrrum landsliðsmaður Englands, Chris Waddle, telur að Palmer gæti freistast til að snúa til Manchester ef hann verður óánægður hjá Chelsea. Waddle bendir á að Palmer hafi átt erfitt tímabil að undanförnu og ekki verið jafn stöðugur og áður.
„Palmer er klárlega hæfileikaríkur leikmaður og ég er mikill aðdáandi hans. Hann hefur átt góða kafla en líka verið óstöðugur hjá Chelsea,“ sagði Waddle í samtali við Ozoon.
Hann telur að stór leikmannahópur Chelsea geti haft áhrif á stöðu Palmer. „Hann er stundum hvíldur, stundum settur inn á. Leikmenn vilja spila alla leiki og ef hann er stuðningsmaður United gæti hann freistast til að fara þangað,“ bætti Waddle við.
Waddle varar þó við því að samkeppnin hjá Manchester United sé einnig hörð. Með leikmenn á borð við Bruno Fernandes og Matheus Cunha gæti verið erfitt fyrir Palmer að tryggja sér fast sæti í liðinu.
Talið er að Chelsea myndi krefjast yfir 120 milljóna punda fyrir Palmer ef hann yrði seldur.