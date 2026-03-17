Þriðjudagur 17.mars 2026

Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina – Arsenal rúllar yfir deildina en West Ham fellur á markatölu

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

City horfir til Tottenham – Búast við afslætti ef Spurs fellur

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 17. mars 2026 08:00

Manchester City gæti átt möguleika á að fá spænska bakvörðinn Pedro Porro frá Tottenham fyrir lægra verð en áður hefur verið talið.

Porro, sem er 26 ára gamall og landsliðsmaður Spánar, hefur verið metinn á um 80 milljónir punda. Samkvæmt fréttum gæti það verð þó lækkað verulega ef Tottenham lendir í fjárhagslegum erfiðleikum vegna mögulegs falls úr ensku úrvalsdeildinni.

Ef slíkt gerist gætu Spurs neyðst til að selja lykilleikmenn til að bæta stöðu sína fjárhagslega. Manchester City er sagt fylgjast grannt með stöðu mála og gæti reynt að nýta sér aðstæður til að fá Porro til félagsins á hagstæðara verði.

Porro hefur verið einn af áberandi leikmönnum Tottenham undanfarin tímabil og er þekktur fyrir sóknarhæfileika sína sem hægri bakvörður.

Hann þekkir einnig vel til hjá Manchester City þar sem hann var áður á mála hjá félaginu, þó hann hafi ekki náð að spila með aðalliðinu áður en hann fór til Sporting Lissabon.

