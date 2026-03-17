Biðst afsökunar eftir að hafa reitt pabba ungstirnisins til reiði

Fyrrum akademíuþjálfari hjá Arsenal hefur beðist afsökunar eftir gagnrýni frá föður táningsins Max Dowman.
Dowman, sem er aðeins 16 ára, vakti mikla athygli eftir frammistöðu sína í 2-0 sigri Arsenal á Everton, þar sem hann lagði upp mark fyrir Viktor Gyökeres og skoraði svo sjálfur í lokin. Hann varð þar með yngsti markaskorari í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Í kjölfarið fór fyrrum þjálfarinn Temisan Williams í viðtal þar sem hann ræddi þróun leikmannsins. Faðir hans, Robert Dowman, gagnrýndi það harðlega og sakaði hann um að reyna að upphefja sjálfan sig.
„Ég man eftir honum að setja niður keilur á æfingum, en ekki meira en það,“ skrifaði faðirinn á samfélagsmiðlum.
Williams hefur nú beðist afsökunar og segist ekki ætla að ræða Dowman frekar.
„Ég hef talað við fjölskylduna og beðist afsökunar. Framvegis mun ég ekki ræða Max og þróun hans,“ sagði hann.