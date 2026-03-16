Var orðinn verulega pirraður á endurteknum spurningum fréttamanns í gær – Myndband

Igor Tudor stjóri Tottenham var nokkuð pirraður á Patrick Davison hjá Sky Sporst eftir 1-1 jafntefli við Liverpool í gær.
Tottenham tryggði sér sitt fyrsta stig undir stjórn Tudor eftir fjögurra leikja taphrinu þar á undan í leiknum í gær. Richarlison jafnaði metin í blálokin.
Davison þjarmaði að Tudor í viðtalinu varðandi það hvort hann væri rétti maðurinn til að stýra Tottenham og bjarga liðinu frá falli, en hann er ráðinn út tímabilið til bráðabirgða. Króatinn sagði í sífellu að þetta væri ekki spurning fyrir hann.
„Þetta er ekki spurning fyrir mig. Ég er þjálfarinn, spurðu um leikmenn, hvernig við spilum, hvernig við hreyfum okkur. Þessi spurning meikar ekki sens,“ sagði Tudor meðal annars.
Svona hélt þetta áfram þar til Tudor sleit viðtalinu í raun sjálfur að lokum. Það má sjá þetta hér að neðan.
— Kenneth Eide (@EideKennet84877) March 15, 2026