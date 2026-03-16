Þetta er verðmiðinn á Wharton í sumar

Adam Wharton, miðjumaður Crystal Palace, er sagður vera á óskalista nokkurra af stærstu félögum ensku úrvalsdeildarinnar. Football Insider segir frá.
Manchester United, Manchester City, Chelsea og Liverpool öll áhuga á enska miðjumanninum sem hefur vakið mikla athygli á Selhurst Park.
Talið er að Palace myndi aðeins íhuga sölu ef tilboð upp á um 70 milljónir punda eða meira bærist fyrir hinn 22 ára gamla Wharton.
United er sagt vilja styrkja miðjuna fyrir næsta tímabil, sérstaklega þar sem Casemiro er að yfirgefa félagið í sumar.
Þá er einnig talið að Manchester City líti á Wharton sem mögulegan framtíðararftaka Rodri á miðjunni.