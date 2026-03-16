Mánudagur 16.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Szoboszlai hjólar í sína menn fyrir frammistöðuna

Sonur Beckham virðist hjóla í bróður sinn í nýrri færslu – Sjáðu hvað hann skrifaði

Mánudaginn 16. mars 2026 11:30

Systkinin Cruz, Brooklyn og Harper Beckham, ásamt Nicolu Peltz eiginkonu Brooklyn

Yngsti sonur Beckham-hjónanna, Cruz Beckham, hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum eftir myndband sem margir telja vera skot á eldri bróður hans.

Cruz Beckham birti myndband á TikTok þar sem hann eldar kartöflusúpu frá grunni. Með færslunni skrifaði hann: „Viltu sjá besta eldunarmyndband allra tíma? Þá skaltu ekki horfa á þetta.“

Myndbandið hefur farið mikinn á netinu og fengið um 3 milljónir áhorfa. Margir telja að færslan sé skot á eldri bróður hans, Brooklyn Beckham, sem birtir reglulega eldunarmyndbönd á sínum miðlum. Hafa þau verið nokkuð gagnrýnd og þykja mörg hver ógirnileg.

Samskipti bræðranna hafa verið til umræðu að undanförnu eftir að Brooklyn birti langa yfirlýsingu á Instagram þar sem hann sagðist ekki vilja sættast við fjölskyldu sína eftir miklar erjur. Þar sakaði hann meðal annars foreldra sína, David Beckham og Victoriu Beckham, um að hafa reynt að skaða samband hans við eiginkonuna Nicola Peltz.

Beckham-hjónin hafa ekki svarað ásökununum opinberlega. Þau óskuðu honum þó til lukku með afmæli hans nýlega og það gerði Cruz einnig. „Ég elska þig,“ skrifaði hann einnig til bróður síns.

Frá Arsenal til Fulham

Áætlunin varðandi Hojlund klár

Ívar um skiptin: „Mér leið eins og ég væri ekki lengur að vaxa, 100 prósent bara eitthvað andlegt hjá mér“

Höskuldur var í Mexíkó þegar ofbeldisalda braust út: Segir að þetta hafi vakið mestan óhug – „Þá væri ekki allur sannleikurinn að koma í upplýsingagjöfinni frá þeim“

Guardiola segir vonina úti ef illa fer í kvöld

Skoða að skila Rashford og kaupa frekar kantmann Chelsea

Hefur rætt við Árna Vill – Margt sem spilar inn í næstu ákvörðun

Höskuldur vill breytingar hér á landi – „Mér finnst þetta svo augljós betrumbót fyrir alla“

Stefnir allt í að þetta verði helsta skotmark United í sumar

Svona líta undanúrslitin út – Þróttur á leið í æfingaferð og getur ekki reynt við sæti þar

Grínaðist með að hafa reynt að fá Jóa Berg til að skrifa undir – „Á milli þess sem maður var að skoða sérsveitina var maður aðeins daðra við hann“

Nefna þá sem eru líklegir til að fara og vera áfram ef Tottenham fellur

