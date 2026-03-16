Sonur Beckham virðist hjóla í bróður sinn í nýrri færslu – Sjáðu hvað hann skrifaði

Yngsti sonur Beckham-hjónanna, Cruz Beckham, hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum eftir myndband sem margir telja vera skot á eldri bróður hans.
Cruz Beckham birti myndband á TikTok þar sem hann eldar kartöflusúpu frá grunni. Með færslunni skrifaði hann: „Viltu sjá besta eldunarmyndband allra tíma? Þá skaltu ekki horfa á þetta.“
Myndbandið hefur farið mikinn á netinu og fengið um 3 milljónir áhorfa. Margir telja að færslan sé skot á eldri bróður hans, Brooklyn Beckham, sem birtir reglulega eldunarmyndbönd á sínum miðlum. Hafa þau verið nokkuð gagnrýnd og þykja mörg hver ógirnileg.
Samskipti bræðranna hafa verið til umræðu að undanförnu eftir að Brooklyn birti langa yfirlýsingu á Instagram þar sem hann sagðist ekki vilja sættast við fjölskyldu sína eftir miklar erjur. Þar sakaði hann meðal annars foreldra sína, David Beckham og Victoriu Beckham, um að hafa reynt að skaða samband hans við eiginkonuna Nicola Peltz.
Beckham-hjónin hafa ekki svarað ásökununum opinberlega. Þau óskuðu honum þó til lukku með afmæli hans nýlega og það gerði Cruz einnig. „Ég elska þig,“ skrifaði hann einnig til bróður síns.