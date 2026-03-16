Sögur um að sæti Jökuls í Garðabæ sé heitt þó mótið sé ekki enn hafið – „Menn eru bara í nettu áfalli“

Stjörnumenn fengu rasskell, 0-4, gegn KR í undanúrslitum Lengjubikars karla á laugardag.
Stjarnan sá aldrei til sólar í leiknum og á sama tíma voru KR-ingar frábærir. Þetta var til umræðu í hlaðvarpsþættinum Dr. Football.
„Menn í Garðabænum eru bara í nettu áfalli. Menn eru spenntir fyrir þessu liði og það er búið að leggja mikið í þetta. Svo kemur þetta,“ sagði Jóhann Már Helgason þar, en lið Stjörnunnar hafði verið sjóðheitt á undirbúningstímabilinu fram að þessu.
Stjarnan náði Evrópusæti í fyrra og voru í toppbaráttu við Víking um stutt skeið. Þrátt fyrir það flýgur sú saga að Jökull Elísabetarson þjálfari sé valtur í sessi nú þegar tæpur mánuður er í mót, eftir því sem Jóhann segir.
„Þeir voru mjög takmarkaðir í fyrra. Þeir slysuðust inn í toppbaráttuna. Ef þetta verður áframhald af þessu, maður hefur heyrt að Jökull sé á þunnum ís komandi inn í mótið,“ sagði hann og Sigurður Gísli Bond tók undir.
„Ég held hann sé í heitasta sætinu,“ sagði Sigurður, og á þar við samanborið við aðra þjálfara í Bestu deild karla.