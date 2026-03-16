Sauð gjörsamlega upp úr í beinni útsendingu þegar Rikki G stýrði umræðum – „Þetta eru bara staðreyndir vitleysingurinn þinn“

Það sauð hressilega upp úr í Þungavigtinni í dag þegar Ríkharð Óskar Guðnason stýrði umræðum. Mikael Nikulásson og Kristján Óli Sigurðsson tókust þá hart í umræðu um Liverpool og Arne Slot.
Ríkharð Óskar var að fara yfir leiki helgarinnar í enska þegar talið barst að leik Liverpool og Tottenham sem lauk með 1-1 jafntefli. Stuðningsmenn Liverpool kalla margir eftir því að Slot verði rekinn úr starfi knattspyrnustjóra en Mikael kaupir það ekki. „Voru þeir ekki meistarar í maí? Hvað gerði Klopp þegar Liverpool varð meistari árið 2020, af hverju var hann ekki rekinn?,“ sagði Mikael en Liverpool varð enskur meistari fyrir rúmu ári.
Kristjáni blöskraði hressilega að Mikael væri að bera saman Jurgen Klopp og Slot. „Ef við ætlum að halda smá virðingu í þessum þætti Mikael, þá ættum við ekki að vera bera Jurgen Klopp saman við Arne Slot.“
Mikael tók þá til máls og hann vill lítið gefa fyrir það að Slot hafi gert Liverpool að meisturum með liðið hans Klopp. „Slot rúllaði yfir deildina í fyrra, Klopp valdi þá liðið og sá um æfingar? Klopp gerði þetta lið ekki meisturum. Förum í þetta af fagmennsku? Er liðið sem Klopp gerir að meisturum árið 2020 sama lið og Slot tekur við? Klopp var ekki búin að gera þetta lið að meisturum, liðið sem Klopp gerði aldrei að meisturum en Slot gerði það.“
Þarna fór að hitna í kofanum hjá Þungavigtar-bræðrum. „Spurðu 7 milljónir stuðningsmanna Liverpool hvor er betri þjálfari Klopp eða Slot? ÞEGIÐU,“ sagði Kristján Óli.
Mikael telur að árangur Liverpool á þessu tímabili sé allt í lagi. „Eru þeir mögulega að fara í átta liða úrslit í Meistaradeildinni? Eru þeir að fara í átta liða úrslit gegn City í bikarnum? Haltu áfram án þess að Stjáni sé að öskra hérna.“
„Þetta er bara sama staða og Klopp var í eftir að hann varð meistari, ég er ekki að segja að hann sé betri þjálfari,“ sagði Mikael.
Kristján varð heitt í hamsi við þetta. „Þú ert að gjaldfella þig endanlega, fólk er komið með nóg af bullinu í þér. Klopp er miklu betri þjálfari,“ sagði Kristján en Mikael svaraði fyrir sig. „Drullastu til að hlusta,“ sagði Mikael.
Kristján var ekki sáttur við þessi orð Mikaels og sagði. „Grjóthaltu kjafti. Mæk er mesti bullari á Íslandi, horfir ekki einu sinni á fótbolta,“ sagði Kristján.
Umræðan var að líða undir lok en Mikael átti síðasta orðið. „Þetta eru bara staðreyndir vitleysingurinn þinn,“ sagði Mikael og Ríkharð Óskar stöðvaði umræðuna og fór í næsta mál.
Mikael mætti og varði Slot á meðan Kristján segir að Slot sé að verða kominn á endastöð.
Potturinn sauð síðan. Þetta var löng og ströng umræða ásamt öðru úr helginni á https://t.co/MIoaJsfqRF pic.twitter.com/QY8hcoVFrp
— Rikki G (@RikkiGje) March 16, 2026