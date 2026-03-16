Óvissa um leikmann Liverpool – Áhugi innan og utan Englands

Mikil óvissa er um framtíð Curtis Jones, leikmanns Liverpool, fyrir sumarið. The Athletic fjallar um málið.
Jones á aðeins rúmt ár eftir af samningi sínum á Anfield og eru stórlið víða um Evrópu meðvituð um það, þar á meðal Tottenham og Inter.
Jones, sem kom upp úr akademíu Liverpool og lék sinn fyrsta leik með aðalliðinu 2019, getur leyst allar stöður á miðjunni og fjölhæfni hans heillar.
Liverpool og Jones þurfa brátt að taka ákvörðun, en ljóst er að félagið þarf að endursemja við hann eða selja í sumar, ef það vill ekki eiga á hættu að missa hann frítt eftir næstu leiktíð.