Messi og félagar tóku ekki í mál að spila á Spáni og ekki verður af leiknum

UEFA staðfesti í gær að Finalissima-leikurinn milli Spánar og Argentínu færi ekki fram.
Leikurinn átti upphaflega að fara fram í Doha í Katar þann 27. mars, þar sem Evrópumeistarar Spánar og Suður-Ameríkumeistarar Argentínu áttu að mætast. Vegna stöðunnar í Miðausturlöndum var leiknum þó frestað.
Tilraunir voru gerðar til að finna nýjan leikstað og meðal annars var Santiago Bernabeu nefndur sem möguleiki. Argentínska knattspyrnusambandið samþykkti það hins vegar ekki, jafnvel þótt miðunum yrði skipt jafnt á milli stuðningsmanna.
Samkvæmt UEFA hafnaði argentínska sambandið einnig öðrum tillögum og vildi frekar spila leikinn eftir næsta heimsmeistaramót.
Í Finalissima mætast Evrópumeistarar og Suður-Ameríkumeistarar. Argentína vann leikinn síðast, árið 2022 gegn Ítalíu á Wembley. Keppnin hafði þá verið í dvala síðan 1993, þegar Argentína vann Danmörku.