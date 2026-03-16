Klókur Íslendingur vann tæpar 18 milljónir – „Ég var svo stressaður að ég bauð konu minni út að borða“

Hann var heldur betur lukkulegur tipparinn sem fékk 13 rétta á Enska getraunaseðilinn síðastliðinn laugardag, en seðillinn skilaði honum 17.4 milljónum króna í vinning.
Tipparinn var orðinn all verulega stressaður fyrir síðasta leikinn á getraunaseðlinum en það var viðureign West Ham og Man. City sem hófst klukkan átta á laugardagskvöldinu.
„Ég áttaði mig á því að ég myndi fá 13 rétta ef leikur West Ham og Man. City færi jafntefli. Ég var nú svo stressaður að ég bauð konu minni út að borða því ég treysti mér ekki til að vera heima og horfa á leikinn. Við komum svo heim klukkan tíu um kvöldið og þá tékkaði ég fyrst á úrslitunum og sá að West Ham hafði náð jafntefli og tryggt mér 13 rétta“.