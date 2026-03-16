Höskuldur lýsir því hvernig Ólafur kom inn í hlutina í Kópavogi – „Það þarf ekki að kollvarpa öllu“

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Ólafur Ingi Skúlason tók við sem þjálfari Blika undir lok síðasta tímabils og leikmennirnir tala afar vel um hann,
„Hann kom bara inn af ákveðinni auðmýkt og virðingu fyrir því starfi sem hafði verið unnið áður. Narratívið í hans orði og verkum var að hann væri að taka við mjög góðu búi og hér hafi hlutirnir verið gerðir mjög vel, náðst árangur og ákveðinn kúltúr og hefð.
Það þarf ekki að kollvarpa öllu eða tala eins og hlutir væru komnir á vondan stað, þvert á móti, bara gera enn betur og svo innleiða sitt. Ég hef bara gott um Óla að segja,“ sagði Höskuldur og Ívar, sem er nýkominn til Breiðabliks frá KA, tók undir.
„Hann er mjög viðkunnanlegur. Það er hægt að tala við hann á mannamáli og hann er mjög lausnamiðaður. Á fyrstu fundunum hefur hann verið að fara yfir sínar áherslubreytingar sem hann hefur kannski verið að taka jafnt og þétt með þeim á undirbúningstímabilinu, sem ég fékk bara á einu bretti. Hann kom því mjög vel frá sér. Hann er mjög skýr í því hvers hann ætlast til af mér líka. Hann er frábær þjálfari og á eftir að gera mjög gott starf.“
