Harður á sínu og vill ekki sjá það að Carrick taki við

Roy Keane telur að Michael Carrick sé ekki rétti maðurinn til að stýra Manchester United til lengri tíma, þrátt fyrir góðan árangur liðsins upp á síðkastið.
Manchester United vann sannfærandi 3-1 sigur á Aston Villa á sunnudag þar sem Casemiro, Matheus Cunha og Benjamin Šeško skoruðu mörk liðsins. Með sigrinum styrkti United stöðu sína í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar og er nú þremur stigum á undan Aston Villa í fjórða sæti.
Carrick hefur náð góðum árangri síðan hann tók við liðinu í janúar og hefur stýrt United til sjö sigra í níu leikjum. Það hefur aukið þrýsting á stjórnendur félagsins að ráða hann til frambúðar eftir tímabilið.
Roy Keane when asked if he would give Michael Carrick the #mufc job:
“No. I think there's better options out there…” [@SkySportsPL]
— utdreport (@utdreport) March 15, 2026
Keane er þó ekki sammála því. Í umfjöllun á Sky Sports eftir leikinn sagði hann að þó Carrick hafi staðið sig vel telji hann að betri kostir séu í boði fyrir félagið.
„Hann hefur gert mjög vel og einfaldað leik liðsins, en ég tel samt að það séu betri kostir þarna úti,“ sagði Keane.
Hann bætti við að tímasetningin hafi hjálpað Carrick, þar sem liðið hafi haft góðan undirbúningstíma fyrir leiki sína.
„Ef nafnið hans hefði verið nefnt fyrir þremur mánuðum sem næsti stjóri United hefði fólk talið það fáránlegt,“ sagði Keane, en bætti við að ef Carrick fengi starfið myndi hann óska honum góðs gengis.