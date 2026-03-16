Greina frá sorglegu andláti hennar eftir baráttu við krabbamein – Háði ótrúlega baráttu og safnaði peningum til rannsókna

Fyrrum yngri landsliðsmarkvörður Englands, Amy Carr, er látin aðeins 35 ára að aldri.
Carr hafði greinst í annað sinn með heilaæxli, en hún greindist fyrst árið 2015. Hún vakti athygli fyrir baráttu sína gegn sjúkdómnum og safnaði meðal annars yfir 2 þúsund pundum til rannsókna á heilaæxlum þegar hún hljóp í Dublin maraþoninu 2024.
Í yfirlýsingu frá enska kvennalandsliðinu kom fram að mikill sorg væri vegna andláts hennar.
„Við erum miður okkar að heyra að fyrrum yngri landsliðsmaður okkar Amy Carr hafi fallið frá, aðeins 35 ára. Hún helgaði tíma sínum í að safna fé til mikilvægra rannsókna á heilaæxlum og verður áfram innblástur fyrir marga,“ sagði meðal annars í tilkynningunni.
Carr lék á sínum tíma með félögum á borð við Arsenal, Chelsea og Reading, áður en hún fór í háskólanám í Bandaríkjunum.