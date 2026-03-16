Julian Alvarez hefur verið sterklega orðaður við brottför frá Atletico Madrid í sumar og kemur enska úrvalsdeildin til greina þar.
Sóknarmaðurinn er að klára sitt annað tímabil hjá Atletico eftir komuna frá Manchester City en ku vilja horfa annað í sumar.
Barcelona er í framherjaleit fyrir sumarið og horfir til Alvarez en kappinn er sagður spenntur fyrir endurkomu til Englands, sér í lagi London.
Það eru góð tíðindi fyrir Arsenal og Chelsea, sem eru reglulega í umræðunni um framtíð leikmannsins. Bæði eru auðvitað staðsett í ensku höfuðborginni.