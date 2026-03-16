Gjörsamlega sturlað mark á Santiago Bernabeu um helgina – Myndband

Arda Guler stal senunni þegar Real Madrid vann öruggan 4-1 sigur á Elche í spænsku La Liga í gær.
Real Madrid minnkaði þar með bilið upp í Barcelona á toppnum tímabundið, en umræðan eftir leikinn snerist nær alfarið um stórkostlegt mark Tyrkjans unga.
Real Madrid var þegar komið í 3-1 þegar Guler fékk boltann rúmri mínútu fyrir leikslok. Markvörður Elche stóð nokkuð framarlega og Guler lét vaða fyrir aftan miðju. Enginn hefur skorað af lengra færi í deildinni í 15 ár.
Markið er hér að neðan.
