Fullyrðir að farið sé að hitna undir Rosenior

Óvissa virðist vera farin að myndast innan Chelsea um framtíð knattspyrnustjórans Liam Rosenior, samkvæmt nýjum upplýsingum frá blaðamanninum Sacha Tavolieri.
Samkvæmt aðilum sem standa nærri félaginu eru sífellt fleiri innan stjórnkerfis Chelsea sem hafa áhyggjur af því hvort Rosenior sé rétti maðurinn til að leiða íþróttalega uppbyggingu félagsins til lengri tíma.
Rosenior tók við liðinu með það hlutverk að byggja upp samkeppnishæft lið til framtíðar, en nú virðist sem sumir áhrifamiklir aðilar innan félagsins efist um að hann geti staðið undir þeim væntingum.
Heimildir Tavolieri herma jafnvel að innan stjórnenda Chelsea sé rætt um þann möguleika að Rosenior verði ekki lengur í starfi þegar næsta tímabil hefst.
Engin opinber ákvörðun hefur þó verið tekin og Rosenior er enn við stjórnvölinn hjá félaginu. Ef þessar vangaveltur reynast réttar gætu stjórnendaskipti orðið hjá Chelsea á næstu mánuðum, sérstaklega ef árangur liðsins á lokaspretti tímabilsins verður ekki sá sem vonast er eftir.