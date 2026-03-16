Annar í viðræður við Arsenal

Arsenal er farið af stað í viðræður við Jurrien Timber um framlengingu á samningi hans.
Hinn 24 ára gamli Timber er algjör lykilmaður hjá Arsenal, en samningur hans rennur út eftir rúm tvö ár.
Timber gekk í raðir Arsenal árið 2023 og eftir meiðsli á fyrsta tímabili sínu hefur hann fest sig vel í sessi. Félagið vill halda honum í mörg ár til viðbótar.
Arsenal hefur unnið að því að framlengja við lykilmenn undanfarið. Bukayo Saka, Gabriel og William Saliba hafa nýlega allir skrifað undir og þá eru sömuleiðis viðræður í gangi við Declan Rice um nýjan samning.