Frá Arsenal til Fulham

Fulham er að ganga frá samningi við miðjumanninn unga Dan Casey sem yfirgaf Arsenal á síðasta ári.
Þessi 18 ára gamli leikmaður skrifar undir tveggja ára samning á Craven Cottage. Hann kemur fyrst inn í U-21 árs liðið en félagið bindur vonir við að hann verði stór hlekkur í aðalliðinu í framtíðinni.
Casey er sóknarsinnaður miðjumaður og var talinn einn efnilegasti leikmaður yngri liða Arsenal. Á síðasta tímabili skoraði hann 18 mörk í 21 leik fyrir U18-lið félagsins og fékk einnig að æfa með aðalliðinu.
Casey hafði verið hjá Arsenal frá sjö ára aldri en hafnaði atvinnumannasamningi við félagið í fyrra. Var nokkur áhugi á honum í kjölfarið en Fulham varð fyrir valinu.