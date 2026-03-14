Sonur Gulla Gull skrifar undir hjá Breiðablik

Arnar Bjarki Gunnleifsson hefur skrifað undir sinn fyrsta samning við knattspyrnudeild Breiðabliks.
Arnar Bjarki, sem er 15 ára, hefur æft með meistaraflokki félagsins undanfarna mánuði og mun ferðast með liðinu í æfingaferð til Spánar, á mánudaginn n.k.
Arnar Bjarki hefur leikið níu landsleiki fyrir yngri landslið Íslands og gert í þeim sex mörk. Hann gerði m.a. þrjú mörk á æfingamóti í Færeyjum fyrr í þessum mánuði
Faðir hans er Gunnleifur Gunnleifsson, fyrrum markvörður Breiðabliks og íslenska landsliðsins.