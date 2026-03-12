Barcelona skoðar aðra kosti ef ekki næst að semja um Rashford

Barcelona eru sagðir vera farnir að skoða aðra möguleika ef félagið nær ekki samkomulagi um að kaupa Marcus Rashford frá Manchester United í sumar.
Rashford, sem er 28 ára gamall og landsliðsmaður Englands, er nú á láni hjá spænska stórliðinu frá Manchester United. Barcelona hefur áhuga á að gera félagaskiptin varanleg, en viðræður um slíkt samkomulag hafa reynst flóknar.
Samkvæmt spænska miðlinum Marca vill Barcelona tryggja sér fleiri valkosti ef ekki tekst að ná samningi við Manchester United. Félagið er því byrjað að skoða aðra sóknarmenn sem gætu styrkt liðið fyrir næsta tímabil.
Klásúla er í samningi félaganna um að Börsungar geti keypt Rashford á 26 milljónir punda, þeir vilja lækka þann verðmiða. Rashford hefur átt ágætt tímabil hjá Barcelona síðan hann kom til félagsins og hefur lagt sitt af mörkum með mörkum og stoðsendingum.
Framtíð hans er þó enn óljós og mikið gæti ráðist af því hvort félögin ná samkomulagi um kaupverð á leikmanninum áður en félagaskiptaglugginn opnar í sumar.