Vill til Spánar þrátt fyrir áhuga enskra stórliða

Dusan Vlahovic vill fara til Barcelona í sumar, þrátt fyrir áhuga enskra stórliða.
Serbneski framherjinn er að renna út af samningi sínum hjá Juventus og getur því farið frítt í sumar, sem og hann mun sennilega gera.
Hefur hann undanfarið verið orðaður við til að mynda Chelsea og Tottenham en Börsungar eru einnig sagðir hafa augastað á honum, en félagið mun að öllum líkindum fá til sín framherja í sumar þegar Robert Lewandowski fer. Vlahovic vill verða sá maður.
Vlahovic kom til Juventus í janúar 2022 eftir að hafa slegið í gegn hjá Fiorentina. Hlutverk hans hefur farið minnkandi í Tórínó undanfarið.