Upplýsa um furðulegt ákvæði sem er í samningum

Evann Guessand er nálægt því að tryggja sér varanlega félagaskipti til Crystal Palace frá Aston Villa.
Framherjinn gekk til liðs við Palace á láni í janúar með skyldukaupákvæði upp á 28 milljónir punda ef ákveðin skilyrði verða uppfyllt. Samkvæmt enskum blöðum þarf landsliðsmaður Fílabeinsstrandarinnar að taka þátt í átta mörkum til að ákvæðið virkjist.
Guessand hefur þegar lagt sitt af mörkum með þremur markatilraunum fyrir Palace, þar af tveimur mörkum og einni stoðsendingu. Þar á meðal skoraði hann sigurmark á síðustu stundu gegn Wolves.
Ef hann nær ekki átta mörkum eða stoðsendingum hefur Crystal Palace engu að síður möguleika á að kaupa hann fyrir 28,5 milljónir punda. Félagið hefur þó mikinn áhuga á að halda honum til frambúðar.
Guessand, sem áður lék með Nice, hefur þegar samþykkt fjögurra ára samning við Palace ef félagaskiptin verða gerð varanleg.