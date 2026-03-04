Sneri aftur á hliðarlínuna 77 ára gamall – „Ég fann fyrir fiðringnum og stressinu fyrir leik“

Neil Warnock sneri aftur á hliðarlínuna, 77 ára að aldri, þegar hann stýrði Torquay í 2-2 jafntefli gegn Farnborough í ensku utandeildinni í gær.
Warnock, sem er reynslumesti knattspyrnustjóri Englands með 1627 leiki að baki á ferlinum, var ráðinn bráðabirgðastjóri eftir brottrekstur Paul Wotton.
„Ég fann fyrir fiðringnum og stressinu fyrir leik. Maður gleymir þessu aldrei,“ sagði hann léttur eftir leik.
Warnock segir óljóst hversu lengi hann verði við stjórnvölinn en félagið hafi fengið fjölda umsókna um starfið.
„Ég nýt þess allavega á meðan, svo einfalt er það,“ sagði Warnock einnig.