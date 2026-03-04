Sigurður segir ljóst að Þóra hafi staðið að baki bréfinu í aðdraganda brotthvarfs hans – „Ég hefði aldrei valið Þóru aftur“

Sigurður Ragnar Eyjólfsson fór yfir viðskilnað sinn við íslenska kvennalandsliðið eftir EM 2013 í Dagmálum á mbl.is.
Mikið hefur verið rætt og ritað um bréf sem leikmenn skrifuðu undir þess efnis að þær vildu ekki að þjálfarinn yrði áfram, þrátt fyrir að hafa náð frábærum árangri með liðið. Segir Sigurður ljóst að markvörðurinn Þóra B. Helgadóttir hafi staðið fyrir bréfinu.
„Ég hef rætt það áður og það vita það allir að Þóra Helgadóttir stóð fyrir þessu. Hún spilaði ekki mínútu í lokakeppninni og það var góð ástæða fyrir því. Ég get alveg sagt það að ef ég hefði verið áfram með landsliðið þá hefði ég aldrei valið Þóru Helgadóttur aftur í landsliðið og ég var ekki einn um þá skoðun.
Hún vissi það held ég og skynjaði það. Kannski fór hún að hafa áhyggjur af því að þjálfarinn yrði áfram, ég veit það ekki,“ sagði Sigurður meðal annars í Dagmálum, en á þessum tíma hafði honum að sögn verið boðinn nýr tveggja ára samningur frá KSÍ.
„Teymið lagði á sig geðveika vinnu og leikmennirnir líka. Ég er ofboðslega stoltur af mínum árangri. Þóra Helgadóttir var frábær markvörður og ég ber mikla virðingu fyrir henni en hún vildi spila alla leiki og ég sagði að það kæmi ekki til greina því við þyrftum að búa til fleiri markmenn. Hvað ef þú meiðist sagði ég við hana og svo fékk hún einkirningssótt og var frá í átta mánuði,“ benti Sigurður á.
