Mikael tók upp símann í gærkvöldi og fékk frétt breytt – „Það vilja allir jafnrétti alls staðar, þetta er mesta meðvirkni sem ég hef séð“

Mikael Nikulásson, fyrrum knattspyrnuþjálfari og sérfræðingur Þungavigtarinnar tók upp í símann í gærkvöldi, honum blöskraði einkunnargjöf Fótbolta.net eftir tap kvennalandsliðsins gegn Spáni í undankeppni HM. Taldi hann meðvirkni hafa ráðið för og gat ekki setið á sér.
Íslenska landsliðið reið ekki feitum hesti á Spáni í gær gegn einu besta liði í heimi, tapið kom fáum á óvart en einkunnargjöf eftir leik vakti athygli og þá hversu háar einkunnir stelpurnar okkar fengu.
„Þegar ég sé svona þvælu, það er ekki hægt að þyrla ryki í augun á þjóðinni. Það er búið að lækka hana, Cecila var með 9 í einkunn og fékk á sig þrjú mörk,“ sagði Kristján Óli Sigurðsson.
Búið er að lækka einkunnir flestra leikmanna á Fótbolta.net frá því í byrjun en Mikael segir það sér að þakka.
„Það er mér að þakka að hún lækkaði, ég sendi bara á Fótbolta.net. Ég nenni ekki svona meðvirkni, veistu hvaða meðaleinkunn var? Hún var 7,92,“ sagði Mikael í Þungavigtinni um 3-0 tapið gegn Spáni.
Mikael fór svo yfir tölfræði leiksins. „Það er 14-1 í skotum á mark, það er 34-6 í skotum, það er 80 – 20 í possesion. Það var 8 í meðaleinkunn, þær (Leikmenn landsliðsins) hljóta að hafa verið brjálaðar þegar þær sáu þetta. Ég var að hugsa um þær, ég sendi á minn mann á Fótbolta.net. Ef þetta væri karlalandsliðið þá væri meðaleinkunn 4 eða 4,5. Ef stelpurbar þurfa svona meðvirkni þá er hægt að hætta í fótbolta, einkunnir lækkuðu hálftíma síðar af einhverjum öðrum fréttamanni. Umsagnirnar eru þó enn þær sömu.“
„Það vilja allir jafnrétti alls staðar. Þetta er mesta meðvirkni sem ég hef séð með íslensku landsliði í nokkuri íþrótt.“