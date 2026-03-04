Hemmi Hreiðars að springa úr stolti – „Vinnusemi, metnaður og dugnaður hefur komið þér þangað sem þú ert“

Ída Marín Hermannsdóttir hefur fengið mikið lof fyrir frammistöðu sína með íslenska landsliðinu gegn Spánverjum í undankeppni HM í gær.
Spánn vann leikinn 3-0 en Ída, sem er í landsliðshópnum í fyrsta sinn síðan 2022, byrjaði leikinn óvænt. Átti hún góðan leik og íslenska liðið í heild komst þokkalega vel frá verkefninu gegn ógnarsterkum heimsmeisturum.
„Þvílík innkoma! Ólýsanlega stoltur af Ídu okkar í sínum fyrsta keppnisleik með A landsliðinu. Það er ekkert gefins – vinnusemi, metnaður og dugnaður hefur komið þér þangað sem þú ert. Hörkudugnaður hjá liðinu sem heild á móti öflugum andstæðingum,“ skrifaði Hermann Hreiðarsson, landsliðsgoðsögn og faðir Ídu, á Instagram eftir leik.
Þess má geta að Ída Marín er leikmaður FH í Bestu deildinni, en hún hefur spilað í háskólaboltanum vestan hafs undanfarin ár.
