Gerrard ósáttur með Liverpool – Segir að Arne Slot verði að setja þennan í byrjunarliðið

Steven Gerrard, fyrrum fyrirliði Liverpool, gagnrýndi lið sitt harðlega eftir dramatískt tap gegn Wolves í ensku úrvalsdeildinni á þriðjudagskvöld.
Liverpool tapaði leiknum 2-1 eftir sigurmark Wolves í uppbótartíma og er þetta í fimmta sinn á tímabilinu sem liðið fær á sig mark í uppbótartíma og tapar leik. Það er met í sögu úrvalsdeildarinnar og hefur sett mikinn þrýsting á Liverpool í baráttunni um sæti í Meistaradeildinni.
Gerrard var ekki sáttur með frammistöðuna. „Í 65 mínútur var Liverpool örvæntingarfullt og mjög slakt. Þeir spiluðu ekki með réttan hraða eða gæði,“ sagði hann í hlutverki sérfræðings hjá TNT Sports.
Hann hvatti einnig Arne Slot til að gefa unga sóknarmanninum Rio Ngumoha tækifæri í byrjunarliðinu. „Hann gerði meira á stuttum tíma en Cody Gakpo á 65 mínútum,“ sagði Gerrard.
Liverpool fær þó fljótt tækifæri til að bæta fyrir tapið þegar liðið mætir Wolves aftur í FA-bikarnum síðar í vikunni.