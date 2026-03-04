Fela færslur þar sem kallað er eftir því að Parker missi vinnuna

Burnley hefur falið færslur á samfélagsmiðlinum X sem gagnrýndu knattspyrnustjórann Scott Parker eftir tap liðsins gegn Everton.
Burnley tapaði 2-0 á þriðjudagskvöld og í kjölfarið birti félagið myndband af viðtali við Parker eftir leikinn á opinberum aðgangi sínum. Þar streymdu inn fjöldi gagnrýninna skilaboða frá stuðningsmönnum sem voru ósáttir við frammistöðu liðsins.
Sumir stuðningsmenn kölluðu leik liðsins „niðurdrepandi“ og margir kröfðust þess að Parker yrði rekinn úr starfi. Í kjölfarið ákvað stjórnandi samfélagsmiðlareiknings Burnley að fela margar af neikvæðu færslunum.
Á X er hægt að sjá hvaða svör hafa verið falin og þar komu fram skilaboð sem félagið vildi ekki hafa sýnileg. Í einni færslu sagði meðal annars að félagið ætti að reka þjálfarann og byggja liðið upp frá grunni.
Aðgerðin hefur vakið umræðu meðal stuðningsmanna um gagnrýni og tjáningarfrelsi á samfélagsmiðlum.