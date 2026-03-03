Svakalegir yfirburðir Spánverja í leiknum í kvöld

Spánverjar voru með ótrúlega yfirburði í kvöld er liðið vann Ísland sannfærandi í undankeppni HM.
Heimsmeistarnir eru besta landslið heims í kvennaflokki og vann síðasta HM nokkuð sannfærandi.
Ísland átti ekki möguleika í þær spænsku í kvöld og átti aðeins eitt skot á markið gegn 14 frá heimaliðinu.
Alls átti Ísland sex skot að marki gegn 34 og þá voru Spánverjar 80 prósent með boltann í 3-0 sigri.
Þetta var fyrsti leikur Íslands í undankeppninni en sá næsti verður gegn Englandi eftir fjóra daga.