Stjarnan æfir hjá utandeildarliði á meðan hann bíður eftir niðurstöðu í málinu

Mykhailo Mudryk notar aðstöðu utandeildarliðs til æfinga á meðan beðið er niðurstöðu í lyfjabannsmáli hans.
Kantmaðurinn, sem gekk til liðs við Chelsea frá Shakhtar Donetsk árið 2023, hefur verið tímabundið settur í bann af enska knattspyrnusambandinu vegna meintrar lyfjamisnotkunar.
Mykhailo Mudryk on IG 📸 pic.twitter.com/hwRNkMlVC2
— CFC Pics (@Mohxmmad) March 2, 2026
Hann neitar allri sök og sagðist aldrei hafa notað bönnuð efni vísvitandi.
Samkvæmt fréttum sást Mudryk æfa á æfingasvæði Uxbridge FC, en blaðamaðurinn Ben Jacobs segir að hann sé ekki að æfa með félaginu heldur hafi einfaldlega leigt aðstöðuna sjálfur.
Engin niðurstaða hefur enn fengist í málið og er framtíð Mudryk í lausu lofti á meðan.