Þriðjudagur 03.mars 2026

Stjarnan æfir hjá utandeildarliði á meðan hann bíður eftir niðurstöðu í málinu

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 3. mars 2026 11:00

Mykhailo Mudryk notar aðstöðu utandeildarliðs til æfinga á meðan beðið er niðurstöðu í lyfjabannsmáli hans.

Kantmaðurinn, sem gekk til liðs við Chelsea frá Shakhtar Donetsk árið 2023, hefur verið tímabundið settur í bann af enska knattspyrnusambandinu vegna meintrar lyfjamisnotkunar.

Hann neitar allri sök og sagðist aldrei hafa notað bönnuð efni vísvitandi.

Samkvæmt fréttum sást Mudryk æfa á æfingasvæði Uxbridge FC, en blaðamaðurinn Ben Jacobs segir að hann sé ekki að æfa með félaginu heldur hafi einfaldlega leigt aðstöðuna sjálfur.

Engin niðurstaða hefur enn fengist í málið og er framtíð Mudryk í lausu lofti á meðan.

