Steini Halldórs eftir stórt tap: ,,Slökkvum á okkur og þá refsa þær“

Ísland tapaði sannfærandi 3-0 gegn Spánverjum í undankeppni HM í kvöld en leikið var ytra.
Spánn er með besta landslið heims í dag og var ekki í vandræðum með Ísland sem átti litla möguleika á útivelli.
Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari, ræddi við RÚV eftir tapið í kvöld.
,,Auðvitað vissum við alveg að við myndum fá margar sóknir á okkur og allt það og mér fannst við díla ágætlega við það í fyrri hálfleik en auðvitað er þetta alltaf erfitt, þær eru gríðarlega góðar í litlum svæðum,“ sagði Þorsteinn.
,,Fyrri hálfleikurinn var allt í lagi en þetta snýst um að við megum ekki gleyma okkur þegar boltinn er í þessum svæðum, við þurfum að vera klár á hver á að taka hvaða hlaup og við slökktum aðeins á okkur þarna og þá refsa þær.“
,,Þær eru ógeðslega góðar í litlu svæði, þú þarft mikla einbeitingu og þarft að vera klár að skipta á hlaupum eða elta manninn. Við vildum ekki pressa þær hátt og halda okkur neðarlega og reyna að loka á þær þar.“