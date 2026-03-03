fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Gríðarlega metnaðarfullir og horfa óvænt til Liverpool

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Steini Halldórs eftir stórt tap: ,,Slökkvum á okkur og þá refsa þær“

Victor Pálsson
Þriðjudaginn 3. mars 2026 20:17

Mynd: KSÍ

Lesa nánar

Ísland tapaði sannfærandi 3-0 gegn Spánverjum í undankeppni HM í kvöld en leikið var ytra.

Spánn er með besta landslið heims í dag og var ekki í vandræðum með Ísland sem átti litla möguleika á útivelli.

Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari, ræddi við RÚV eftir tapið í kvöld.

,,Auðvitað vissum við alveg að við myndum fá margar sóknir á okkur og allt það og mér fannst við díla ágætlega við það í fyrri hálfleik en auðvitað er þetta alltaf erfitt, þær eru gríðarlega góðar í litlum svæðum,“ sagði Þorsteinn.

,,Fyrri hálfleikurinn var allt í lagi en þetta snýst um að við megum ekki gleyma okkur þegar boltinn er í þessum svæðum, við þurfum að vera klár á hver á að taka hvaða hlaup og við slökktum aðeins á okkur þarna og þá refsa þær.“

,,Þær eru ógeðslega góðar í litlu svæði, þú þarft mikla einbeitingu og þarft að vera klár að skipta á hlaupum eða elta manninn. Við vildum ekki pressa þær hátt og halda okkur neðarlega og reyna að loka á þær þar.“

