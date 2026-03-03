Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt

Einkaþota Cristiano Ronaldo yfirgaf Riyadh í Sádi-Arabíu í gærkvöldi og lenti í Madríd í nótt.
Ronaldo, sem leikur með Al-Nassr, hefur búið í Sádi-Arabíu frá því hann gekk í raðir félagsins árið 2022. Spennan hefur stóraukist í Miðausturlöndum eftir gagnárásir Írans gegn Ísrael og Bandaríkjunum, og þúsundir hafa yfirgefið svæðið.
Hinn 41 árs gamli Ronaldo er frá vegna meiðsla þessa dagana og verður ekki með í næsta leik liðsins.
Ekki hefur verið staðfest hvort Ronaldo hyggst dvelja lengi á Spáni, hvar hann lék sem kunnugt er með Real Madrid á árunum 2009 til 2018.