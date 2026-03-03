Orðinn þreyttur á að berjast við Haaland og skoðar það að fara til Spánar

Omar Marmoush er opinn fyrir því að yfirgefa Manchester City fyrir Barcelona. Þetta segir blaðamaðurinn Ekrem Konur.
Hinn 27 ára gamli Marmoush kom til City frá Frankfurt á miðju síðasta tímabili, en er ekki fullkomlega sáttur við hlutverk sitt í liði Pep Guardiola, en hann er í baráttu við menn eins og Erling Braut Haaland um sæti.
Börsungar eru í leit að framherja fyrir sumarið og spænska blaðið Sport sagði á dögunum að Marmoush væri einn þeirra sem er á blaði. Er Egyptinn til í að skoða slík skipti.
Julian Alvarez hjá Atletico Madrid hefur einnig verið orðaður við Barcelona, en Marmoush er einmitt nefndur sem mögulegur kostur fyrir Atletico einnig.