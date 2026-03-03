fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

Orðinn þreyttur á að berjast við Haaland og skoðar það að fara til Spánar

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 3. mars 2026 13:30

Omar Marmoush er opinn fyrir því að yfirgefa Manchester City fyrir Barcelona. Þetta segir blaðamaðurinn Ekrem Konur.

Hinn 27 ára gamli Marmoush kom til City frá Frankfurt á miðju síðasta tímabili, en er ekki fullkomlega sáttur við hlutverk sitt í liði Pep Guardiola, en hann er í baráttu við menn eins og Erling Braut Haaland um sæti.

Börsungar eru í leit að framherja fyrir sumarið og spænska blaðið Sport sagði á dögunum að Marmoush væri einn þeirra sem er á blaði. Er Egyptinn til í að skoða slík skipti.

Julian Alvarez hjá Atletico Madrid hefur einnig verið orðaður við Barcelona, en Marmoush er einmitt nefndur sem mögulegur kostur fyrir Atletico einnig.

