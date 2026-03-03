fbpx
Þriðjudagur 03.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal heldur toppsætinu allt til loka – Högg fyrir Chelsea

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal heldur toppsætinu allt til loka – Högg fyrir Chelsea

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 3. mars 2026 09:33

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ofurtölvan spáir því að Chelsea missi af Meistaradeildarsæti í vor, eftir tap gegn Arsenal um helgina.

Chelsea tapaði 2-1 fyrir Arsenal og er í harðri baráttu um að ná inn í topp fimm. Samkvæmt ofurtölvunni mun Arsenal tryggja sér Englandsmeistaratitilinn í fyrsta sinn frá 2004.

Ofurtölvan spáir að Manchester City endi í öðru sæti, Manchester United í því þriðja og Aston Villa í fjórða. Liverpool er síðan spáð fimmta sætinu með 65 stig, sem ætti að duga til að komast í Meistaradeildina.

Wolvers, Burnley og West Ham er spáð falli, en hér að neðan er spá ofurtölvunnar.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal heldur toppsætinu allt til loka – Högg fyrir Chelsea
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Fullyrt að Aron Jó sé hættur – „Þetta er auðvitað sorglegt“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Myndir: Drykkjuskapur Rooney enn og aftur á forsíðum blaðanna – Blindfullur með tveimur konum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
McKennie framlengdi
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
,,Þetta tap er mér að kenna og engum öðrum“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Fyrrum fyrirliði United ekki mikill aðdáandi Rashford
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
,,Líður eins og ég tilheyri Manchester“

Mest lesið

Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Leikarinn nær óþekkjanlegur og samsæriskenningar farnar á flug – „Ekki séns í helvíti að þetta sé sama manneskjan“
„Þeir tóku þátt í að verja biskupinn alveg fram í rauðan dauðann og mér finnst bara að þeir mættu allir sem einn skammast sín“
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör

Nýlegt

Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Vikan á Instagram: „Var með smá fordóma fyrst sem ég skammast mín fyrir núna“
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
10 tómustu Ameríkuvélar Icelandair – Hætt að fljúga til Detroit
Fyrrum fyrirliði United ekki mikill aðdáandi Rashford
,,Líður eins og ég tilheyri Manchester“
Fannst eftir þriggja ára þrotlausa leit – „Loksins fengum við svör“
Martinez orðaður við United
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Skoraði sína fyrstu þrennu – Sjáðu mörkin
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Stefnir allt í að Haaland missi af leiknum

Stefnir allt í að Haaland missi af leiknum
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Skoraði þrennu á sjö mínútum í magnaðri endurkomu Íslands
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Víkingur staðfestir komu Jóa Bjarna
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Hvetur Chelsea til að kaupa fyrrum leikmann Liverpool

Hvetur Chelsea til að kaupa fyrrum leikmann Liverpool
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Hafa sáralitla trú á Íslandi

Hafa sáralitla trú á Íslandi
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Áhugaverð tillaga Wenger fær byr undir báða vængi
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Tóku Jóa Kalla og Hafnfirðinga til bæna vegna uppákomunnar á föstudag: „Hann gat ekki sætt sig við að Fylkismenn myndu ekki láta hann bully-a sig“

Tóku Jóa Kalla og Hafnfirðinga til bæna vegna uppákomunnar á föstudag: „Hann gat ekki sætt sig við að Fylkismenn myndu ekki láta hann bully-a sig“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Skoða alvarleika meiðsla Ronaldo
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Segir Víking reyna að losa Elías nokkrum mánuðum eftir komu hans
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Liverpool gæti íhugað sölu – Áhugi frá Ítalíu

Liverpool gæti íhugað sölu – Áhugi frá Ítalíu
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Íslenska liðið undirbýr sig af kappi á Spáni – Risastór vika framundan

Íslenska liðið undirbýr sig af kappi á Spáni – Risastór vika framundan
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Útlit fyrir slag Manchester-liðanna um fokdýran miðjumann
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þrálátt vandamál í London – „Þetta er ekki ásættanlegt“
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Liverpool taki ekki í mál að selja

Liverpool taki ekki í mál að selja
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Athæfi Messi í nótt vekur athygli – Sjáðu hvað hann gerði
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Rice fór meiddur af velli – Stuðningsmenn vonast til að færsla hans sé góðs viti
433Sport
Í gær
Myndband: Uppákoma í Garðabæ um helgina vekur athygli – Hvað sagði Samúel sem gerði allt vitlaust?
433Sport
Í gær

BBC segir öll vötn renna til þess að Salah fari

BBC segir öll vötn renna til þess að Salah fari
433Sport
Í gær

Allt vitlaust í kringum Íslendingaliðið eftir gærdaginn – „Höfum haft hausinn uppi í rassgatinu á okkur“

Allt vitlaust í kringum Íslendingaliðið eftir gærdaginn – „Höfum haft hausinn uppi í rassgatinu á okkur“
433Sport
Í gær
Warnock snýr aftur í þjálfun
433Sport
Í gær

Breytt staða á Hlíðarenda – „Það er búið að herða sultarólina“

Breytt staða á Hlíðarenda – „Það er búið að herða sultarólina“
433Sport
Í gær
Stórt sumar framundan í Garðabæ – „Ég á eftir að sjá það“
433Sport
Í gær
Spyr hvort Rúnar verði áfram ef þetta verður staðan – „Held það verði meira að segja rosalega erfitt“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Lýsa þungum áhyggjum af stöðu mála í Hafnarfirði – „Þegar það verða svona læti er það slæmt“

Lýsa þungum áhyggjum af stöðu mála í Hafnarfirði – „Þegar það verða svona læti er það slæmt“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Kom með áhugaverða spá fyrir sumarið – „Það er engin sérstök lógík á bak við það“

Kom með áhugaverða spá fyrir sumarið – „Það er engin sérstök lógík á bak við það“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Útilokar ekki að taka við Tottenham í sumar
433Sport
Fyrir 2 dögum
Nýjar upplýsingar flækja stöðu Arsenal