Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal heldur toppsætinu allt til loka – Högg fyrir Chelsea

Ofurtölvan spáir því að Chelsea missi af Meistaradeildarsæti í vor, eftir tap gegn Arsenal um helgina.
Chelsea tapaði 2-1 fyrir Arsenal og er í harðri baráttu um að ná inn í topp fimm. Samkvæmt ofurtölvunni mun Arsenal tryggja sér Englandsmeistaratitilinn í fyrsta sinn frá 2004.
Ofurtölvan spáir að Manchester City endi í öðru sæti, Manchester United í því þriðja og Aston Villa í fjórða. Liverpool er síðan spáð fimmta sætinu með 65 stig, sem ætti að duga til að komast í Meistaradeildina.
Wolvers, Burnley og West Ham er spáð falli, en hér að neðan er spá ofurtölvunnar.