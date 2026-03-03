Myndir: Drykkjuskapur Rooney enn og aftur á forsíðum blaðanna – Blindfullur með tveimur konum

Fyrrum stórstjarnan Wayne Rooney vakti athygli um helgina eftir að hafa sést á hótelbar í Manchester fram á rauða nótt í aðdraganda Brit-verðlaunanna.
Myndir sem birtust í enskum miðlum sýna Rooney, sem er giftur Coleen Rooney, skemmta sér með tveimur konum á fínu hóteli í miðborginni. Vitni sögðu hann hafa litið út fyrir að hafa fengið sér vel í glas og að það hafi mátt sjá.
Rooney, sem er markahæsti leikmaður í sögu Manchester United, hefur áður rætt opinberlega um áfengisvandamál sín og sagðist í fyrra telja að hann væri ekki á lífi ef ekki væri fyrir stuðning eiginkonu sinnar.
Hann starfar nú sem sparkspekingur hjá BBC og hefur viðurkennt að hafa átt erfiða kafla í einkalífinu í gegnum árin. Coleen hefur sömuleiðis sagt að hjónabandið hafi stundum verið erfitt, en að þau hafi alltaf unnið sig í gegnum áskoranirnar.
Uppákoman hefur vakið talsverða umræðu í enskum miðlum, en hvorki Rooney né fulltrúar hans hafa tjáð sig opinberlega um málið.