Misskilningur í heimahúsi leiddi til lífshættulegra aðstæðna – Eiginkonan stakk mann sinn og kastaði í hann skærum

Stuðningsmaður Napoli var að sögn stunginn af eiginkonu sinni eftir að misskilningur kom upp þegar hann horfði á leik liðsins gegn Atalanta í Serie A.
Hinn 40 ára gamali maður varð æfur þegar vítaspyrna Napoli var dæmd af eftir inngrip VAR í 2-1 tapi gegn Atalanta. Hann mun hafa öskrað að sjónvarpinu, en eiginkona hans taldi að orð hans beindust að sér og upp hófst heiftarlegt rifrildi.
Í kjölfarið á konan, sem er 35 ára gömul, að hafa kastað skærum að manninum og síðan gripið hníf og stungið hann í vinstri hliðina. Hún á einnig að hafa kastað fleiri hnífum áður en hann náði að hringja á neyðarlínu.
Lögreglan í Capodimonte handtók konuna á staðnum vegna heimilisofbeldis og líkamsárásar. Maðurinn var fluttur á Ospedale del Mare-sjúkrahúsið þar sem staðfest var að líf hans væri ekki í hættu.