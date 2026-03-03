Lygasögur á kreiki varðandi Ronaldo

Það er lygasaga í gangi þessa stundina þegar kemur að stórstjörnunni Cristiano Ronaldo.
Ronaldo er leikmaður Al-Nassr í Sádi Arabíu en hann býr þar ásamt fjölskyldu sinni eftir mörg ár í Madríd.
Miðlar hafa fjallað umn að Ronaldo sé farinn frá Sádi og að hann sé kominn aftur heim til Madrídar á Spáni.
Fabrizio Romano segir hins vegar að þetta séu algjörar kjaftasögur og að Ronaldo sé á æfingasvæði Al-Nassr þessa stundina.
Það er ekki á dagskrá leikmannsins að yfirgefa sádi til að snúa aftur til Madrídar.
Ronaldo er á æfingasvæði Al-Nassr í þessum töluðu orðum og reynir að jafna sig af smávægilegum meiðslum.