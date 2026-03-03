Ísland sá aldrei til sólar gegn Spánverjum

Spánn 3 – 0 Ísland
1-0 Claudia Pina(’39)
2-0 Claudia Pina(’55)
3-0 Edna Imade(’76)
Íslenska kvennalandsliðið fékk skell í undankeppni HM í kvöld er liðið mætti einu besta landsliði heims, Spánverjum.
Spánn var ekki í miklum erfiðleikum með Ísland í viðureigninni og hafði betur 3-0 á sínum eigin heimavelli.
Claudia Pina skoraði tvö mörk fyrir heimaliðið í leiknum og þá komst Edna Imade á blað þegar um 14 mínútur voru eftir.
Ísland sá í raun aldrei til sólar í þessum leik og átti lítið skilið en Spánn er vissulega með eitt allra besta landslið heims.
Þetta var fyrsti leikur Íslands í riðli A í undankeppni HM en næsti leikur er gegn Englandi úti.