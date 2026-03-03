Ísland og Spánn aðeins mæst einu sinni – Myndu þiggja sömu úrslit með þökkum

Íslenska kvennalandsliðið heimsækir Spán í fyrsta leik í undankeppni HM í kvöld.
Spánverjar eru ríkjandi heimsmeistarar og hefur uppgangur liðsins verið mikill síðustu ár. Verkefni kvöldsins er ærið og er erfitt að ætla að íslenska liðið taki stig úr leiknum.
Liðin hafa aðeins mæst einu sinni í opinberum leik. Var það á Algarve-mótinu í mars 2017 og lauk honum með markalausu jafntefli, sem voru flott úrslit á þeim tíma og yrðu enn stærra afrek í kvöld.
Leikurinn hefst klukkan 18 að íslenskum tíma. Í riðli Íslands eru einnig Evrópumeistarar Englands og Úkraínu, en riðill okkar er hluti af A-deild undankeppninnar. Þar fer eitt lið beint á HM og hin þrjú í umspil.