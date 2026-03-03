Guardiola leyfir stuðningsmönnum að vona

Pep Guardiola segir að Erling Braut Haaland líði mun betur eftir að hafa misst af sigri Manchester City gegn Leeds um helgina vegna meiðsla.
Haaland var frá vegna smávægilegra meiðsla en æfði svo ekki í gær heldur. Guardiola segir að ákvörðun varðandi þátttöku Haaland gegn Nottingham Forest á morgun verði tekin eftir æfingu í dag.
Sem fyrr segir líður norska framherjanum þó mun betur og stuðningsmenn City vonast til að hann verði búinn að jafna sig á ökklameiðslunum annað kvöld.
City er fimm stigum á eftir toppliði Arsenal í ensku úrvalsdeildinni en á leik til góða.