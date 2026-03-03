Gríðarlega metnaðarfullir og horfa óvænt til Liverpool

Glen Johnson, fyrrum leikmaður Liverpool, er á því máli að Andy Robertson gæti tekið áhugavert skref í sumar.
Robertson hefur spilað með Liverpool síðan 2017 og á að baki 267 deildarleiki í bakverðinum.
Robertson hefur ekki verið í jafn stóru hlutverki á þessu tímabili og hefur komið við sögu í 16 deildarleikjum.
Johnson telur að Wrexham muni reyna allt til að næla í Skotann í sumar en það eru nægir peningar til hjá því félagi í næst efstu deild.
Robertson á einvher ár eftir í boltanum en hann er 31 árs gamall en verður 32 ára eftir viku.