Er hraðskreiðasti leikmaður Evrópu eftir þennan sprett – Myndband

Lítt þekktur nígerískur leikmaður, Yira Sor, hefur samkvæmt nýjustu mælingum náð mestum hraða allra knattspyrnumanna í Evrópu síðustu tvö ár.
Sor, sem leikur með belgíska félaginu Genk, mældist á 37,7 km/klst þegar hann skoraði í 3-0 sigri á Gent um helgina. Með því sló hann fyrra metið, 36,9 km/klst, sem William Osula hafði sett.
Sor er þar með skráður hraðskreiðari en stórstjörnur á borð við Kylian Mbappé (35,8 km/klst) og Erling Haaland (35,5 km/klst).
Til samanburðar náði spretthlauparinn Usain Bolt hámarkshraðanum 44,72 km/klst þegar hann setti heimsmet í 100 metra hlaupi árið 2009, en meðalhraði hans í hlaupinu var 37,58 km/klst, örlítið lægri en hámarkshraði Sor.
