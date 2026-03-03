England: Liverpool tapaði gegn botnliðinu

Það fóru fram fjórir leikir í ensku úrvalsdeildinni í kvöld en það var vissulega lítið af mörkum skorað í þeim viðuregnum.
Leeds er aðeins sex stigum frá fallsæti að svo stöddu eftir að hafa tapað 0-1 heima gegn Sunderland.
Habib Diarra gerði eina markið úr vítaspyrnu og sá um að lyfta Sunderland í 11. sæti deildarinnar.
Liverpool mætti botnliði Wolves örlítið síðar og tapaði gríðarlega óvænt 2-1 gegn þeim gulklæddu.
Wolves komst yfir áður en Mohamed Salah jafnaði metin fyrir gestina og stefndi allt í jafntefli eftir það.
Það var hins vegar Andre sem tryggði heimaliðinu 2-1 sigur með marki á 94. mínútu en hann átti skot fyrir utan teig sem fór í varnarmann og í netið.
Everton vann þá lið Burnley 2-0 og Bournemouth og Brentford gerðu markalaust jafntefli.