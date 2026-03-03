fbpx
Eigandinn skrautlegi sýndi áhuga bara því Manchester City sýndi áhuga – ,,Hafði ekki hugmynd um hvernig ég ætti að dæma fótboltamann"

Victor Pálsson
Þriðjudaginn 3. mars 2026 18:30

Todd Boehly, eigandi Chelsea, á leik Getty Images

Todd Boehly, meðeigandi Chelsea, er skrautlegur karakter en hann hefur þurft að takast á við alls konar verkefni eftir að hafa eignast hlut í félaginu.

Boehly er fyrst og fremst viðskiptamaður og ekki of mikill knattspyrnuaðdáandi en félag hans Clearlake Capital eignaðist stóran hlut í Chelsea 2022.

Milljarðamæringurinn hefur þurft að takast á við ýmis vandamál eftir komuna en Chelsea hefur keypt og selt fjölmarga leikmenn síðustu mánuði og ár.

Boehly þurfti sjálfur að taka að sér hlutverk yfirmanns knattspyrnumála á sínum tíma þegar verið var að byggja félagið upp á nýtt.

Hann átti til að mynda stóran þátt í að kaupa bakvörðinn Marc Cucurella frá Brighton.

,,Í þeirri stöðu sem félagið var í þegar við tókum yfir þar sem nánast allir í stjórninni höfðu yfirgefið félagið þá neyddist ég til að verða yfirmaður knattspyrnumála,“ sagði Boehly.

,,Ég hafði ekki hugmynd um hvernig ég ætti að dæma góðan fótboltamann en ég vissi hins vegar að Manchester City væri á eftir Cucurella og þá vildi ég hann, það er mjög einfalt.“

