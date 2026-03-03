Arsenal leiðir kapphlaupið

Arsenal er komið forskot í baráttunni um þýska miðjumanninn Leon Goretzka, sem er á förum frá Bayern Munchen í sumar.
Samningur Goretzka rennur út eftir tímabilið og verður hann því fáanlegur frítt. Talið er að þessi 31 árs gamli leikmaður vilji reyna fyrir sér í ensku úrvalsdeildinni, sem styrkir stöðu Arsenal.
Mikel Arteta reyndi að fá Goretzka til Arsenal í janúar en það tókst ekki þá. Hann er þó enn áhugasamur.
Ítölsku stórliðin Inter, AC Milan og Juventus fylgjast einnig grannt með stöðunni, en enska úrvalsdeildin ku vera draumaáfangastaður leikmannsins.