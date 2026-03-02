Útlit fyrir slag Manchester-liðanna um fokdýran miðjumann

Það er útlit fyrir að Elliot Anderson, sem er að eiga frábært tímabil með Nottingham Forest, verði eftirsóttur í sumar.
Frammistaða miðjumannsins hefur vakið athygli stórliða og Mirror segir að líklega muni bæði Manchester-liðin, City og United, berjast um hann.
Mikið hefur verið talað um að endunýjun muni eiga sér stað á miðsvæði United í sumar og yrði stórt skref í því að fá Anderson.
Það verður þó allt annað en ódýrt að fá Anderson fyrir það félag sem hreppir hann, en talið er að Forest vilji um 100 milljónir punda fyrir kappann.