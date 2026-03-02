Tóku Jóa Kalla og Hafnfirðinga til bæna vegna uppákomunnar á föstudag: „Hann gat ekki sætt sig við að Fylkismenn myndu ekki láta hann bully-a sig“

Það vakti mikla athygli á föstudag að FH neitaði að mæta til leiks í seinni hálfleik gegn Fylki í Lengjubikar karla. Þetta var tekið fyrir í þætti Þungavigtarinnar í dag.
Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála, sagði aðstæður beinlínis hafa verið hættulegar fyrir leikmenn í samtali við 433.is. Snjókoma var í fyrri hálfleik og var þá kalt og nokkur vindur. Helgi Mikael Jónasson, dómari leiksins, ákvað þó að seinni hálfleikur skildi spilaður.
Völlurinn var skafinn í hálfleik og leit þokkalega út að því loknu. FH-ingar mættu þó ekki til leiks og var Fylki dæmdur 3-0 sigur, en liðið hafði leitt 1-0 í hálfleik.
„Það var búið að skafa völlinn 3-4 sinnum yfir daginn og mikill metnaður lagður í að hafa völlinn leikfæran. En málið er það að Jóhannes Karl (þjálfari FH) var búinn að þráast við að leikurinn yrði færður yfir á laugardag og hann gat ekki sætt sig við að Fylkismenn myndu ekki láta hann bully-a sig,“ sagði harðorður Kristján Óli Sigurðsson í Þungavigtinni.
„Hann fékk ekki sínu fram. Það var einhver fundur í hálfleik, þar sem dómarinn fundaði með þjálfurum liðanna og Jóhannes Karl lét sig hverfa. Þá var vitað hvað væri í gangi. Þetta sýnir það að það er öllum drull um þennan deildabikar,“ bætti hann við og þáttastjórnandinn Ríkharð Óskar Guðnason tók undir, sagði þetta gjaldfella mótið.
Mikael Nikulásson var með þeim félögum í setti að vanda en tók ekki undir þetta síðasta. „Þetta gjaldfellir ekki deildabikarinn, þetta gjaldfellir FH. Það skiptir engu máli hvað mótið heitir, ef þú labbar út af vellinum er það bara óvirðing.“
Mikael benti enn fremur á að þarna hafi FH verið að mæta Heimi Guðjónssyni í fyrsta sinn síðan ákveðið var að framlengja ekki samning hans við félagið í fyrra. Miklar breytingar hafa orðið hjá FH síðan, ný stefna í leikmannamálum og þess háttar.
„Fyrsta sem maður hugsar er að þeir eru að láta Fylki og Heimi Guðjónsson sem þeir voru að láta fara taka sig og pakka sér saman. Kannski voru þeir of litlir til að klára leikinn á móti honum. FH er að reyna að vera einhver rebel-klúbbur og vilja að allir þoli sig ekki,“ sagði Mikael.